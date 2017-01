Kyteman heeft trompet aan de wilgen gehangen

"Ik heb al twee jaar geen trompet meer aangeraakt", zegt Benders in gesprek met de VPRO Gids.

Kyteman toerde vanaf 2009 met het Kyteman's HipHop Orchestra en speelde een mix van klassiek, hiphop en jazz. Zijn trompetspel was een van de belangrijkste elementen van hun muziek.

Later speelde hij met het Kyteman Orchestra. Ook in die samenstelling werd een belangrijke plek voor het blaasinstrument ingeruimd, maar die tijden zijn voorbij.

"Ik speel er niet meer op. (...) Ik heb er geen last van en het doet ook geen pijn. Ik heb er mijn projecten mee gedaan en ik sluit niet uit dat het ooit terugkomt. Maar nu is het even klaar."

Modulaire synthesizer

Benders heeft de trompet ingeruild voor een analoge modulaire synthesizer.

"Maar ik had geen idee wat ik ermee moest. Het heeft jaren geduurd voordat ik er voorzichtig mee begon te klooien en de magie van het apparaat ontdekte. Ik merkte: het deed absoluut niet wat ik verwachtte, maar het deed wel iets anders, waarvan ik niet verwachtte dat ik het leuk zou vinden. Dat was het punt waarop ik wist: dit moet ik doorzetten - om wél controle te krijgen."

De muzikant ziet zijn nieuwe instrument als een volledige tegenhanger van het concept van het orkest, waarmee hij jarenlang speelde. Bovendien geeft de synthesizer hem weer een gevoel van vrijheid.

"Het heeft niks met het orkest te maken, het herinnert me niet aan mijn trompet die ik in de hoek laat liggen, het heeft niemand anders nodig dan mijzelf. Niemand zit erop te wachten en ik mag gewoon recreatief techno maken. Dat is wat ik nu even nodig heb. Een soort muzikaal pensioen is dit."