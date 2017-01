Jamai Loman vindt uitbrengen nieuwe muziek nog 'te eng'

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 30-jarige zanger dat hij inmiddels een olifantenhuid heeft ontwikkeld en prima tegen persoonlijke kritiek kan.

"Mensen kunnen van alles over me zeggen: dat ze me niet leuk vinden, of irritant, wat dan ook. Hoe meer kritiek, hoe populairder je bent, denk ik dan. Maar ik zou het echt afschuwelijk vinden als ze over mijn muziek iets naars zeggen", aldus Loman.

Zijn muziek laat hij om die reden momenteel nog vooral in besloten kring horen. "Nu is het nog iets veiligs, iets van mij. Het is nog te heftig voor me om het nu naar buiten te brengen. Maar ik hoop dat ik ooit die drang krijg, misschien wel dit jaar."