Rob van de Laar voelt 'morele verplichting' na winnen Nederlandse Muziekprijs

Van de Laar zegt in een interview met het NRC Handelsblad de prijs fantastisch te vinden, maar er zit ook een andere kant voor hem aan.

"Toen ik één was, won hoornist Jacob Slagter de Muziekprijs. Dat betekent dat in theorie de volgende winnaar net geboren is", vertelt hij aan de krant.

"Wat kan ik bijdragen om diegene te enthousiasmeren, een volgende generatie aan te raken? Dat is de opdracht die ik me stel", aldus de muzikant.

De Nederlandse Muziekprijs is de belangrijkste staatsonderscheiding binnen de klassieke muziek en een opleidingsprijs. Het geld besteedde van de Laar aan het maken van de cd Heartfelt - Romantic Works for Horn en een filmconcert waarin een live- uitvoering van Brahms' Trio voor viool, piano en hoorn begeleid wordt door een mini-biopic over Brahms.

Janine Jansen

De Nederlandse Muziekprijs werd eerder uitgereikt aan klassieke musici als violiste Janine Jansen, harpist Remy van Kesteren en pianist Hannes Minnaar.