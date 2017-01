Team Mariah Carey gelooft dat producenten nieuwjaarsoptreden 'saboteerden'

Tegen Billboard zegt een woordvoerder van de zangeres dat Carey haar optreden heel erg serieus nam. "Het is een schande dat de productie zo werd opgezet om haar te laten falen."

Carey begon haar optreden vlekkeloos met het zingen van het liedje Auld Lang Syne. Het ging mis toen ze daarna het nummer Emotions inzette. Haar zang liep niet synchroon met de ingestarte geluidsband. De zangeres hoorde zichzelf niet terug en playbackte daarom het gehele optreden. Terwijl de dansers achter haar doorgingen alsof er niets aan de hand was, gaf Carey er de brui aan en liep van het podium. Het optreden werd live uitgezonden in de Verenigde Staten.

Volgens het team van Carey is de zangeres eerder met klachten over haar oordopjes gestapt naar Dick Clark Productions, de productiemaatschappij van de avond, toen ze zichzelf tijdens een interview niet kon horen. De technici verzekerden haar daarop dat op het podium haar oordopjes een andere frequentie zouden krijgen.

Omdat de 46-jarige zangeres het nog niet vertrouwde ging ze 4 minuten eerder het podium op om dingen te testen. Ook toen werkten haar oordopjes niet. Hoewel er opnieuw werd geklaagd, gebeurde er volgens haar team niets.

Het team rondom Carey gelooft nu dat er zoveel dingen fout gingen, ondanks waarschuwingen, dat er sprake is van opzet om "Mariah drama" te krijgen. Ze hebben hun klachten geuit in een e-mail naar de productiemaatschappij.

'Zielig'

Een bron van Dick Clark Productions noemt bij TMZ de aantijgingen van het team van Carey "zielig". Volgens de bron wilde Carey zelf geen soundcheck doen, maar liet ze dit over aan een stand-in.

Er waren acht verschillende monitoren op het podium, waardoor Carey zelfs zonder haar oordopjes het geluid kon horen. Volgens de productiemaatschappij heeft Carey haar verhaal veranderd, nadat ze eerst zei dat de verkeerde band werd ingestart.

Op Twitter reageerde Carey zelf op het onfortuinlijke moment. "Shit happens", luidt het bericht van de zangeres.

Carey is vaker onderwerp van kritiek op haar zang. Toen ze tijdens het ontsteken van de lichtjes van de Rockefeller kerstboom in 2014 haar liedje All I Want For Christmas vals zong.