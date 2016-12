Jett Rebel is bang voor Wuthering Heights van Kate Bush

De zanger, met de echte naam Jelte Tuinstra, laat in een interview met AD weten dat als hij het nummer hoort, de rillingen krijgt. "Als je dat lied nu opzet, ben ik weg."

Het nummer van de Britse zangeres is niet de enige plaat die Rebel ontwijkt. "Heb ik ook lang gehad met Space Oddity van David Bowie. Zo'n stem die in je hoofd kruipt. Dat wordt mij dan snel veel te echt.''

In het interview, waarin Tuinstra kort antwoord geeft op een reeks vragen, zegt de zanger ook telkens ontroerd te raken van Tangled up in Blue van Bob Dylan.

"Een liefdesverhaal dat eindigt met de zinnen I'm still out on the road, heading for another joint. Dat molt gewoon elke keer, omdat het het leven van de muzikant zo mooi verwoordt."