Eerste manager The Beatles Allan Williams (86) overleden

Williams nam de groep begin jaren zestig meerdere keren mee naar Hamburg voor optredens. De manager en promoter was eigenaar van een club in Liverpool, waar hij beginnende bandjes liet optreden.

De Jacaranda Club maakte het overlijden vrijdag bekend, schrijft The Guardian.

Een expositie in Liverpool, waar The Beatles ontstond, zegt dat Williams een significante rol speelde in het succes van de band. "Zijn invloed in de eerste jaren van The Beatles in Liverpool en in Hamburg heeft de groep gevormd in wat we tegenwoordig kennen."

Williams beheerde in het begin van The Beatles ook de boekingen van de groep. In 2009 zei hij in een interview dat hij als een van de weinigen in Liverpool vertrouwen had in de groep. Hij was mede-auteur van het boek Allan Williams: The Man Who Gave The Beatles Away.

Williams (helemaal links) met onder anderen Paul McCartney en George Harrison in Arnhem