Oorzaak dood George Michael nog niet vastgesteld

De politie laat weten dat verder onderzoek nodig is, meldt BBC vrijdag. De resultaten van dat onderzoek zijn waarschijnlijk niet op korte termijn bekend.

De politie meldde eerder dat er geen verdachte omstandigheden zijn. Dit bevestigen zij nogmaals.

De zanger overleed zondag op Eerste Kerstdag op 53-jarige leeftijd. Zijn publicist Cindi Berger maakte zijn dood bekend.

Hartfalen

Michael is thuis overleden in Goring-on-Thames in Oxfordshire. Zijn manager Michael Lippman vertelde aan The Hollywood Reporter dat de zanger is overleden aan de gevolgen van hartfalen. Dit is door de autopsie dus niet bevestigd. Ambulancepersoneel arriveerde op Eerste Kerstdag om 13.42 uur (lokale tijd) bij zijn woning.

De zanger was bekend van nummer met de band Wham!, zoals Last Christmas en Wake Me Up Before You Go-Go. Al op zijn achttiende richtte hij de band op samen met Andrew Ridgeley. Ridgeley reageerde bedroefd op de dood van de zanger: "Mijn hart is gebroken door het verlies van mijn geliefde vriend."