Oprichter Run-DMC eist miljoenen van Amazon om schending auteursrechten

McDaniels wil van de retailers minimaal 50 miljoen dollar (47 miljoen euro) schadevergoeding, meldt Rolling Stone. De bedrijven zouden brillen, hoeden, petjes, T-shirts, portemonnees en andere producten met het Run-DMC-merk erop verkopen.

Run-DMC werd in de jaren tachtig wereldberoemd door het nummer Walk This Way. Volgens McDaniels is het merk Run-DMC "extreem waardevol" en zijn er al afspraken gemaakt met bedrijven om het merk te mogen gebruiken, waaronder Adidas.

McDaniels stelt dat door de verkoop door Amazon, Wal-Mart en Jet.com consumenten worden misleid. De bedrijven wilden donderdag (lokale tijd) niet reageren op vragen van persbureau Reuters. De aanklacht werd ingediend bij een rechtbank in New York.

Run-DMC is opgericht door Jam Master Jay (Jason Mizell), Run (Joseph Simmons) en D.M.C. (McDaniels). De groep werd in 2009 opgenomen in de Rock 'n Roll Hall of Fame.