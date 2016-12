Elton John begint optreden met eerbetoon aan George Michael

John zong het nummer Don't Let The Sun Go Down On Me, waarmee hij en Michael begin jaren negentig succes hadden.

Daarnaast legde John uit hoe goed de vriendschap tussen hem en Michael was. "Het overlijden van George was één van de verdrietigste momenten uit mijn carrière, want ik ken hem al sinds het begin van Wham!. Ik heb hem heel goed leren kennen. Ik heb met hem muziek gemaakt en opgenomen."

"Het was verschrikkelijk nieuws, omdat het juist goed leek te gaan met zijn gezondheid", aldus John. Een fan filmde het eerbetoon en plaatste dit op Instagram.

"Buiten zijn geweldige muziek was hij als mens aardig, vriendelijk en ontzettend gul. Hij gaf zoveel geld aan zoveel goede doelen zonder ooit daar iemand over te vertellen", besluit de 69-jarige zanger.

Michael overleed zondag op 53-jarige leeftijd. Naar verluidt speelt John een nummer op de begrafenis van de zanger.