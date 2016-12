Zoon Rieu wuift kritiek op schrappen shows door overlijden orkestlid weg

"Er werd gezegd: 'Jullie laten het menselijke boven het financiële gaan.' Heel leuk, maar dat is natuurlijk gewoon bullshit", zegt Rieu tegen De Telegraaf. "We waren gewoon allemaal verslagen en waren tot niets in staat."

Merx werd eerder deze maand door een hartaanval getroffen in Groot-Brittannië. In Maastricht overleed hij even later. Rieu annuleerde door de hartaanval van Merx onder meer zijn optreden in het Engelse Nottingham. "Zo'n groot verlies hebben we nog nooit te verwerken gehad. We gaan er ook geen draaiboek van maken, hebben we elkaar beloofd."

André Rieu staat met zijn Johann Strauss Orkest in januari in de Ziggo Dome. Voordat het optreden plaatsheeft, komt het hele orkest nog bij elkaar. "Zodat die eerste zware klap niet daar op het podium gaat plaatsvinden, maar bij ons in de studio."

"Ik denk dat iedereen er begrip voor zal hebben als er hier en daar een kraak in een stem of instrument zit, of een traan te zien is. Dat is onvermijdelijk en laat ook zien dat we mensen zijn en dat het allemaal echt is wat er op het podium bezig is", aldus Rieu.