Idols-winnares Nina den Hartog had winst liever naar iemand anders zien gaan

De 19-jarige zangeres heeft na haar overwinning meerdere singles uitgebracht, die niet succesvol waren. Ook heeft ze weinig optredens in haar agenda staan. "Het komt doordat ik niet écht wilde", zegt Den Hartog tegen het AD.

Den Hartog heeft momenteel nog steeds een platencontract bij Cloud 9 Music. De zangeres zegt nog wel rond te kunnen komen van de muziek. Ze ziet zichzelf niet als een idool. "Ik ben niet gemaakt voor de popmuziek en de hitjes. Ik probeer zelf nummers te schrijven. Ik wil niet alleen de stem zijn, maar ook mijn verhaal vertellen."

"Ik ben niet het idool. Niet het standaardplaatje. Maar ik vind het gaaf dat ik toch heb gewonnen", vervolgt Den Hartog. "Iedereen kan een idool zijn, als je mensen maar raakt."

Na haar winst tijdens de finale van Idols in juni, waar bijna 900.000 mensen naar keken, deed Den Hartog zich anders voor dan ze was. In de krant vertelt ze veel selfies te hebben geplaatst op sociale media om de "perfecte Idols-winnares" uit te hangen. "Toen dacht ik ineens: zo ben ik helemaal niet, dit zou ik normaal niet plaatsen. Dus dat doe ik nu ook niet meer."

Muziek

Den Hartog, die nu vooral eigen liedjes maakt, hoopt dat het publiek haar muziek op termijn gaat horen. Het is volgens haar nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. "Het is bijvoorbeeld niet zeker of we een album gaan maken."

Na de zomervakantie gaat Den Hartog dan ook weer studeren, ze weet nog niet wat. "Muzikant zijn is een onzeker bestaan. Als je druk bent, is het fijn. Maar het is afwachten als het niet druk is en daar houd ik niet zo van", aldus de zangeres.