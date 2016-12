Bandleden Kensington willen niet naast hun schoenen lopen

"2016 was een nieuwe start, een nieuwe plaat, nieuw geluid. Daar zijn we enorm trots op", zegt drummer Niles Vandenberg (34) in gesprek met NU.nl.

Dit jaar verscheen hun album Control, waarop de band een ander geluid liet horen dan het publiek van hun gewend was.

"Het was spannend voor ons. We kwamen terug met nieuw materiaal en we wilden ook een compleet andere show geven dan het jaar daarvoor."

Hoge verwachtingen

Het succes van het album Rivals en de keuze om met een ander geluid te komen zorgden ervoor dat het nieuwe album onder een vergrootglas lag. De verwachtingen waren hoog, erkent Vandenberg.

"Als band wil je jezelf niet herhalen. Het was spannend om onszelf weer uit te dagen en te hopen dat iedereen het mooi vindt. Mensen waren kritischer dan ooit. Het is lastig om daar niet mee bezig te zijn."

Het succes dat de band afgelopen jaar boekte, is volgens Vandenberg niet vanzelfsprekend. Met onder meer vijf uitverkochte shows in Ziggo Dome op de agenda kijkt Kensington dan ook erg uit naar volgend jaar.

"Het is echt bizar. Ik denk dat het vooral komt, omdat veel mensen onder de indruk zijn en dit verder vertellen aan anderen. Daardoor blijft ons publiek groeien."

Buitenland

De band investeert al jaren in een carrière in het buitenland. Ondanks het succes in Nederland speelt de band in het buitenland momenteel nog in iets kleinere zalen. In Hongarije, Tsjechië en Duitsland treedt Kensington op in zalen voor zo’n tweeduizend man. In de Belgische Lotto Arena staat de band in februari voor een publiek van zevenduizend personen.

"Je moet niet naast je schoenen gaan lopen omdat je hier Ziggo Dome uitverkoopt. We beginnen in een buitenlandse stad soms voor tien of twintig man en komen gewoon elk jaar terug. Dan groeit je publiek."

De shows in Ziggo Dome betekenden voor Kensington een nieuwe uitdaging. "Mensen komen vooral voor muziek, maar in zo’n grote zaal kun je een grote show neerzetten en dat verwachten mensen ook. Toch moet je een manier bedenken om het voor jezelf en het publiek klein te maken. Op die manier blijft het persoonlijk."

Kensington staat in 2017 op 22, 23, 24, 25 en 26 november in Ziggo Dome in Amsterdam, kaarten zijn uitverkocht.

Net5 zendt op 27 december een van de concerten die Kensington in de Ziggo Dome gaf uit.