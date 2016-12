Beroemdheden reageren geschokt op overlijden George Michael

"Ik ben diepbedroefd om het verlies van mijn geliefde vriend", twittert Andrew Ridgeley, die Wham! vormde met Michael. Volgens hem wordt de 53-jarige zanger nooit vergeten. "Voor altijd geliefd."

Ook reageert Ridgeley op de uitspraak "Ik geloof nog steeds dat muziek een van de grootste giften is van God aan de mensheid", die Michael ooit deed. "Dat was niet God, maar jij, m'n vriend", aldus Ridgeley.

"Vanaf dat hij solo ging is hij het tienerimago van Wham! wel ontgroeid. Hij heeft absoluut mooie platen gemaakt, met een van God vergeven stem", zegt muziekkenner Leo Blokhuis.

Volgens Blokhuis heeft Michael altijd tegen veel vooroordelen moeten vechten en was hij later niet te beroerd om dingen in zijn platen te benoemen. "Hij was bezig met nieuw werk en ik was reuze benieuwd hoe dat eruit zou zien'', stelt Blokhuis. George Michael was begonnen aan een documentaire :waarin hij veel zou vertellen, dat was interessant geweest".

Elton John, met wie Michael het nummer Don't Let The Sun Go Down On Me maakte, zegt "in shock" te zijn. "Ik heb een waardevolle vriend verloren. De aardigste, vriendelijkste persoon en een briljante artiest. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en fans."

Ook de Britse popband Duran Duran reageert geschokt op zijn overlijden. "Opnieuw een groot talent verloren. Al onze liefde en sympathie voor zijn familie." Zanger Bryan Adam: "Ik kan het niet geloven. Zo'n geweldige zanger en een geweldig persoon. Veel te jong om ons te verlaten."

Gitarist Nile Rodgers noemt Michael een "absoluut genie". "Mijn oprechte condoleances gaan uit naar jouw familie, David, Michael en je hele team."

Aangedaan

Brian May van de popgroep Queen kan de dood van Michael niet geloven. "Het kan niet waar zijn", laat hij zijn volgers weten. "Ben zeer aangedaan." In 1992 werkte George Michael met Queen samen. Ze deden live de Queen-klassieker Somebody To Love. Dat gebeurde tijdens een tribute-concert voor Freddie Mercury. Het liedje verscheen ook op een EP.

Ook Brian Adams is vol ongeloof. "Hij was zo'n fantastische zanger en mooi mens", aldus Adams. "Hij heeft ons veel te vroeg verlaten."

Gary Numan, bekend van de hits Cars en Are Friends Electric, is geschokt. "George Michael, Oh no", schrijft hij. Zangeres Gloria Gaynor condoleert in een tweet de nabestaanden van de Britse zanger.

De Britse popzanger Robbie Williams schrijft: "O nee God. Ik houd van je George. Rust in vrede." Simon Cowell zegt dat Michael een van de grootste artiesten aller tijden is.

Een andere Britse zanger, Sam Smith, zegt veel te danken te hebben aan Michael. "Zonder jou zou ik niet de artiest zijn geworden die ik nu ben", aldus Smith.

Tito Jackson van The Jacksons zegt bedroefd te zijn wegens het overlijden van zijn "goede vriend". "Rust in vrede."

De groep OneRepublic noemt Michael een legende. "Je bent veel te jong gestorven. We luisteren Last Christmas nu."