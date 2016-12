Zanger George Michael (53) overleden

"Het is met groot verdriet dat ik moet mededelen dat onze geliefde zoon, broer en vriend George thuis is overleden tijdens de Kerst", meldt zijn publicist Cindi Berger.

Michael is thuis overleden in Goring-on-Thames in Oxfordshire. Zijn manager Michael Lippman meldt aan The Hollywood Reporter dat de zanger is overleden aan de gevolgen van hartfalen. Autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie meldt dat er geen verdachte omstandigheden zijn. Ambulancepersoneel arriveerde om 13.42 uur (lokale tijd) bij zijn woning.

De zanger was bekend van nummer met de band Wham!, zoals Last Christmas en Wake Me Up Before You Go-Go. Al op zijn achttiende richtte hij de band op samen met Andrew Ridgeley. Het album Fantastic was een succes en met de albums Make It Big en The Final haalde hij zelfs de eerste plaats in de hitlijsten. De band bleef voor vijf jaar bestaan, daarna richtte Michael zich op zijn solo-carrière.

Careless Whisper

Het indrukwekkende Careless Whisper was het solo-debuut van de zanger. Het liedje schreef hij samen met Ridgeley, nog voordat Wham! bestond. In meerdere landen, waaronder Nederland, haalde het nummer de eerste plaats.

Zijn debuutalbum was Faith, met daarop de hitsingles Faith en Father Figure. Michael schuwde op zijn album controversiële onderwerpen niet; ook de liedjes Monkey, over drugsgebruik, en Look At Your Hands over huiselijk geweld, zorgden voor wisselende reacties. Voor Faith ontving hij vele onderscheidingen.

Toen hij in april 1998 werd betrapt op onzedelijk gedrag in een openbaar toilet, kwam hij uit de kast en schreef daar de hit Outside over.

Eerder in december liet producer en songwriter Naughty Boy nog weten dat hij samen met Michael aan een nieuw album werkte. Het laatste studioalbum van Michael, Patience, stamt uit 2004.

Grammy's

In totaal wist de zanger, geboren als Georgios Kyriacos Panayiotou, ruim 100 miljoen albums te verkopen tijdens een carrière van bijna veertig jaar. Hij won twee Grammy's en wist negen keer op de eerste plek te eindigen in de Nederlandse Top 40, twee keer daarvan met de band Wham!.

Michael was een van de rijkste Britse muzikanten, zijn vermogen werd geschat tussen de 65 en 100 miljoen pond (76 tot 117 miljoen euro).

De zanger kampte een groot deel van zijn leven met een drugsverslaving. Het jaar 2006 was wat dat betreft een dieptepunt voor Michel: hij werd gearresteerd voor drugsgebruik, veroorzaakte een ongeluk toen hij dronken achter het stuur zat en werd bewusteloos gevonden in zijn auto.

Wham!-lid Ridgeley reageert bedroefd op het overlijden van zijn jeugdvriend. "Mijn hart is gebroken door het verlies van mijn geliefde vriend." Ook andere beroemdheden reageren in de nacht van zondag op maandag geschokt op het overlijden van Michael.

Top 2000

In de Top 2000, die sinds Eerste Kerstdag traditiegetrouw te horen is, komt Michael elf keer voor: acht keer solo (inclusief duetten met Queen en Elton John), twee keer met Wham! en een keer met de liefdadigheidsgroep Band Aid. Last Christmas van Wham! heeft met plek 530 de hoogste notering.

Maandagmiddag om 15.12 uur wordt Faith gedraaid. Om 16.42 uur is Father Figure te horen. Beide zijn solonummers van de zanger.