Status Quo-gitarist Rick Parfitt (68) overleden

Dat bevestigt zijn manager.

Parfitt overleed aan de gevolgen van een ernstige infectie. De gitarist werd donderdag opgenomen met complicaties aan zijn schouder.

Parfitt kreeg in juni een hartaanval tijdens een optreden in Antalya (Turkije). Hij moest op het podium worden gereanimeerd. In oktober maakte hij bekend niet langer met groep te gaan optreden. Deze maand trad Status Quo op in een uitverkocht Heineken Music Hall in Amsterdam.

Autobiografie

De gitarist was van plan om in 2017 met een solo-album te komen en een autobiografie.

Dit bericht wordt aangevuld