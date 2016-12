Thomas Berge waarschuwt fans voor niet gepland optreden

"Er is onduidelijkheid ontstaan bij mij over een optreden bij zaal De Wielerman in Westervoort. Ik sta met naam en foto op de poster vermeld, maar dit optreden staat niet in mijn agenda", aldus Berge op Facebook. "Ik wil niet dat mijn fans een kaartje kopen, terwijl ik geen show geef en ze teleurgesteld naar huis moeten rijden."

Het zalencentrum laat aan NU.nl weten dat Berge voor zijn optreden een aankondigingsfilmpje had gemaakt, dus op de hoogte was van de datum. Dat er geen afspraken zijn gedaan, ligt volgens het centrum bij het boekingskantoor van de zanger.

Het boekingskantoor laat echter weten dat vaker filmpjes vooraf worden gemaakt ter promotie, maar dat er daarna geen contract is opgesteld of een betaling is gedaan. Volgens het boekingskantoor hebben fans van de 26-jarige zanger vragen gesteld over hun gekochte kaarten.

Het optreden staat volgens de organisatie gepland op 23 december. Ook Ben Saunders en John West staan op de poster. Berge schrijft op Facebook dat nog wordt gezocht naar een oplossing.

Organisator Artiestenplein.nl was donderdag niet bereikbaar.