Björk haalt uit naar media om 'seksisme in muziekindustrie'

De 51-jarige muzikante, die sinds een jaar als dj optreedt, heeft het idee dat ze niet mag experimenteren met de verschillende muziekstijlen, maar moet blijven hangen in de stereotypes. "Sommige media lijken te denken dat ik niet aan het 'optreden' was en me 'verstopte' achter de desks, terwijl ze dit niet zeiden over mijn mannelijke tegenhangers die hetzelfde deden", schrijft Björk op haar Facebookpagina.

Volgens de voormalig zangeres van de groep The Sugarcubes wordt het vrouwen in de muziekindustrie alleen toegestaan om als singer-songwriter te zingen over relaties. "Als het gaat over iets anders dan je geliefde, dan krijgen we kritiek. Journalisten hebben dan het idee dat 'iets' ontbreekt. Het is alsof zij denken dat het enige waar wij over kunnen zingen onze emotie is", vervolgt Björk.

"Het kan zijn dat mensen nog even moeten wennen. Gelukkig krijg ik de steun van mijn fans, die wel mijn muzikale reis steunen en mij laten zijn wie ik ben", aldus de IJslandse zangeres.

Albums

Om haar verontwaardiging te onderschrijven haalt de zangeres enkele van haar albums aan. "Ik maakte bewust de albums Volta (2007) en Biophilia (2011) om het feit dat dit onderwerpen waren waar vrouwen normaal niet over schrijven. Ik had het gevoel dat ik het had verdiend."

De waardering van de media kwam volgens haar echter pas bij het album Vulnicura (2015), waarop ze over "haar gebroken hart" zong. "Mannen wordt toegestaan om van onderwerp naar onderwerp te gaan, grappig te zijn en te experimenteren met muziek, maar vrouwen niet. Als we niet zingen over de mannen en kinderen in ons lezen verraden we ons publiek."

De IJslandse zangeres hoopt dat dit volgend jaar gaat veranderen. "Het recht om te variëren als meisje. Ik heb het gevoel dat dat gaat gebeuren", besluit ze.