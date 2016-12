Metalband Megadeth voor exclusief optreden naar 013

De legendarische band rondom Dave Mustaine (55) werd in de jaren tachtig beschouwd als een van de belangrijkste thrash metal bands.

Megadeth is onder andere bekend van de nummers Peace Sells… But Who's Buying en So Far, So Good… So What!.

De band, die verder bestaat uit bassist David Ellefson (52), gitarist Kiko Loureiro (44) en drummer Dirk Verbeuren (41) bracht tot nu toe vijftien platen uit, waarvan de laatste het in 2016 verschenen Dystopia is.

Wat: concert

Waar: 013 Tilburg

VVK start: 24 december

Koop hier je kaarten