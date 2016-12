'Europese tournee Kanye West definitief van de baan'

De tournee, waarbij West zou optreden in Engeland, Duitsland en Frankrijk, werd onlangs al uitgesteld wegens de ziekenhuisopname van de rapper.

TMZ meldt nu dat de tournee in zijn geheel niet meer doorgaat.

Volgens de entertainmentsite heeft het management van de rapper contact opgenomen met concertpromotor Live Nation en alle optredens afgezegd.

Er zijn nog geen kaarten verkocht voor de concerten, omdat er nog geen specifieke data en locaties bekend waren.

Verward

Kanye West werd 21 november in verwarde toestand opgenomen in het UCLA Medical Center in Los Angeles. Volgens bronnen omdat hij een zware depressie had en paranoïde was.

Hij zou al lang last hebben van deze verschijnselen, maar het zou zijn verergerd nadat zijn echtgenote Kim Kardashian werd overvallen in Parijs in oktober. De rapper verliet op 1 december het ziekenhuis en zou nog voortdurende psychologische en medische behandelingen nodig hebben.