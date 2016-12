Jennifer Lopez zegt lucratief optreden af

Dat meldt Gossip Cop. De zangeres geeft een samenzijn met haar familie voorrang.

De drukbezette zangeres en actrice verlangt volgens een ingewijde naar tijd voor zichzelf en haar familie. Lopez kocht onlangs een huis in Bel-Air. "Ze wil niets liever dan de jaarwisseling doorbrengen met haar tweeling Max en Emme en andere familieleden."

Lopez heeft een volle agenda. In New York heeft ze opnames voor haar politieserie Shades of Blue, waarin ze de hoofdrol speelt. Daarnaast staat ze met een vaste muziekshow, All I Have, in Las Vegas. Die show wordt in februari hervat.

De zangeres brengt in 2017 ook haar nieuwe album uit. De Spaanstalige plaat wordt geproduceerd door Marc Anthony, haar ex-man en de vader van haar tweeling Max en Emme. De twee oud-geliefden brachten onlangs ook samen de single Olvídame Y Pega La Vuelta uit.