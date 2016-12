André Hazes wil Ziggo Dome dertien keer uitverkopen

De 22-jarige zanger, die onlangs de toevoeging junior liet vallen, vertelt in gesprek met Flair dat hij dat doel binnen nu en 38 jaar wil behalen. "Als ik zestig ben, wil ik stoppen, dus in principe heb ik nog wel even."

Volgens Hazes is het allemaal heel snel gegaan. "Ik zou mijn eerste grote show eigenlijk pas geven in 2019, maar ik sta op 7 en 8 januari al twee keer in de Heineken Music Hall. Het is mijn ambitie om daarna een keer op te treden in de Ziggo Dome."

De zanger zegt dat dat niet zijn enige doel is: hij wil ook graag geld verdienen. "Maar dat is niet het belangrijkste. Als ik voor het geld was gegaan, was ik wel bij mijn moeder blijven werken. Zij beheert de hele legacy van mijn vader en heeft daardoor de zekerheid dat er altijd geld blijft binnenstromen. Ik ben de onzekere weg ingeslagen door te zeggen: 'Ik wil los van jullie.'"