Chic werkt aan eerste album sinds 25 jaar

"Toen Prince plotseling overleed voelde het alsof ik door de bliksem werd geraakt, we waren goede vrienden. Ik zag in waarom ik het album It's about time moest noemen. Tijd is zo belangrijk en wat we er mee doen betekent veel", vertelt Rodgers in Rolling Stone.

"Als we het album in 2016 zouden uitbrengen, vierden we slechts het 39-jarig bestaan en niemand geeft om 39, 37 of 38 jaar”, aldus Rogers. In 2017 vieren zowel Chic als de meest invloedrijke disco Studio 54 het veertigjarig jubileum. Hun wereldhit Le Freak werd een anthem binnen het disco genre.

“Wat er ook voor slechte dingen in de wereld gebeuren, je blijft je verjaardag vieren en zo zien wij het ook. Na veertijg jaar zijn we nog steeds bezig en treden we nog op. Eigenlijk voelt het net als veertig jaar geleden, behalve dat mijn gitaar wat zwaarder voelt."

'Grote verrassing'

Rodgers vertelt dat het album wel al geschreven, maar nog niet voltooid is. Hij wil wachten tot het moment waarop hij zich er klaar voor voelt om het uit te brengen. Het uiteindelijke album zal uit tien nummers bestaan en de lengte van een LP hebben.

Op zijn blog kondigt Rogers ook een 'grote verrassing' aan die met het nieuwe album te maken heeft. Volgens Rogers wordt 2017 een feestjaar waarin hij grote discofeesten zal organiseren.