Frans Duijts gelooft niet in een opleiding tot volkszanger

"Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in", reageert Duijts in het AD. "Ik denk dat volkszang in je zit of niet. Denk aan een programma als Bloed, Zweet en Tranen. Dan heb je de finale van zo'n talentenjacht gewonnen, maar ben je er nog lang niet."

"Ik heb misschien makkelijk praten, want het is mij allemaal overkomen", vervolgt de zanger. "Voor mij was het een uit de hand gelopen hobby. Toch denk ik dat je als volkszanger iemand raakt of niet. Zo simpel is het. Dat is niet te leren. Met name bij volkszang is het zo belangrijk dat je hart en ziel er in zitten. Dat is meer waard dan een opleiding."

Op de school, waarvoor volgende maand de audities beginnen, krijgen aspirant-zangers een driejarige opleiding. De studenten krijgen niet alleen zangles, maar ook les in voordracht, tekstbeleving, ondernemen en werken op het podium.