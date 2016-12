Fifth Harmony-leden 'gekwetst' door vertrek Camila Cabello

"We weten dat jullie gekwetst zijn en in de war zijn, wij zijn dat ook", beginnen de zangeressen Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane en Lauren Jauregui in een uitgebreide verklaring die via sociale media is verspreid.

"We weten ook dat jullie antwoorden willen. En die verdienen jullie, jullie maken tenslotte net zo veel deel uit van de groep als wij vier."

De 19-jarige zangeres kwam volgens de andere vier niet meer opdagen bij verschillende groepsoverleggen waarna Cabello's manager half november aankondigde dat ze de groep zou verlaten. Op 18 december zou haar laatste optreden met Fifth Harmony zijn.

Ups en downs

"Wij waren zeer gekwetst. Wij zijn bijna vijf jaar bij elkaar geweest en hebben ups en downs gekend maar dit is niet de manier waarop we wilden dat dit hoofdstuk eindigde", schrijven de meiden.

De groep probeerde daarna alles op alles te zetten om de rest in ieder geval bij elkaar te houden. "Het is zwaar maar we willen samen verder", besluiten ze. "Wij weten de waarheid en wij weten hoeveel werk we hierin hebben gestopt en hebben geprobeerd om dit te laten slagen."