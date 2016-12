Nina Simone en Sly Stone krijgen Lifetime Achievement Award

De oeuvreprijzen zijn onderdeel van de Grammy's, die dit jaar op 12 februari worden uitgereikt. Het zijn de belangrijkste prijzen in de 'Special Merit' categorie. Dat segment van de awarduitreiking is in tegenstelling tot de reguliere Grammy's geen erkenning voor prestaties in het afgelopen jaar, maar voor verdiensten over een langere periode.

"De ontvangers van de Special Merit Awards van dit jaar vormen een prestigieuze groep van diverse en invloedrijke muziekmakers die hebben bijgedragen aan de meest karakteristieke opnames in de geschiedenis van de muziek", aldus de voorzitter van de muziekacademy in een verklaring.

Biopics

Sly Stone is vooral bekend als frontman van de funkrockband Sly & The Family Stone. De in 2003 overleden zangeres Nina Simone nam in de halve eeuw waarin ze actief was ruim veertig albums op. Ze staat weer volop in de publiciteit met twee recente biopics, waaronder het Oscargenomineerde What Happened, Miss Simone.

Andere artiesten die de Lifetime Achievement Award krijgen zijn Ahmad Jamal, The Velvet Underground, Shirley Caesar, Charley Pride en Jimmie Rodgers.