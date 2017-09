'Nieuwe iPhone met OLED-scherm maakt DSLR-achtige foto’s en 4K-video’s'

Dat blijkt uit een laatste versie van het nieuwe besturingssysteem iOS 11, meldt 9to5Mac. De website zegt het besturingssysteem in handen te hebben gekregen.

Met Portrait Lighting moeten er DSLR-achtige foto’s gemaakt kunnen worden, door verschillende lichteffecten toe te passen op het beeld. Zo is het mogelijk om onder meer studiolicht of natuurlijk licht te simuleren bij het maken van een foto.

Verder komen er volgens de broncode van het besturingssysteem nieuwe resoluties om video’s op te nemen. Het gaat om HD-video’s met 240 fps, 4K-video’s met 24 fps, en 4K-beelden met 60 fps. De OLED-smartphone krijgt ook een True Tone Display, waarmee de witbalans verbeterd wordt. De True Tone Display zit nu al verwerkt in de iPad Pro. De resolutie van het scherm wordt 1125 bij 2436 pixels.

Geen thuisknop

In het besturingssysteem zitten aanwijzingen voor Face ID, de gezichtsherkenning die waarschijnlijk Touch ID moet gaan vervangen.

Op de nieuwe iPhone zit geen thuisknop meer. In plaats daarvan zien we een dunne balk onderin het scherm. Het lijkt er verder op dat de aan-/uitknop aan de zijkant van het toestel gebruikt kan worden voor diverse acties. Door de knop ingedrukt te houden kan Siri bijvoorbeeld opgeroepen worden.

De geheel nieuwe iPhone wordt op 12 september tijdens een Apple-evenement aangekondigd. Volgens geruchten gaat het toestel de iPhone X of iPhone Edition heten. Daarnaast komen er twee vernieuwde versies van de iPhone 7 en 7 Plus op de markt, die de namen iPhone 8 en 8 Plus gaan dragen. Over deze toestellen is vooralsnog weinig bekend.

Apple Watch en AirPods

Volgens 9to5Mac geeft de broncode aan dat er tijdens het Apple-event een nieuwe Apple Watch wordt aangekondigd. Deze Apple Watch Series 3 krijgt een eigen mobiele internetverbinding. Een icoontje dat aangeeft hoeveel bereik het apparaat heeft, zou hierop wijzen.

Het lijkt er op dat het ontwerp vrijwel hetzelfde wordt als de Apple Watch Series 2, wat betekent dat de bandjes van de eerdere smartwatches van Apple ook voor dit model te gebruiken zijn. Wel zouden er twee nieuwe kleuren bijkomen, namelijk blush gold voor de Apple Watch Sport en gray ceramic voor de Apple Watch Edition.

De broncode geeft tot slot aan dat er een verbeterde variant van Apple’s draadloze AirPods komt. Hierbij zou het echter gaan om kleine verbeteringen en geen geheel nieuw ontwerp.