'Nieuwe smartphonebatterij met water is niet explosiegevoelig'

De batterij werd gepresenteerd in een onderzoek van de University of Maryland dat is gepubliceerd in Joule.

Smartphones gebruiken nagenoeg allemaal lithium-ion-accu’s. Deze batterijen worden opgeladen door ionen te bewegen van de ene elektrode naar de ander.

Tussen de elektroden zitten elektrolyten die helpen om de ionen te bewegen. De chemicaliën hierin kunnen makkelijk vlamvatten, waardoor een smartphonebatterij in zeldzame gevallen kan exploderen.

De onderzoekers zijn er in geslaagd om elektrolyten op waterbasis te maken, die vier volt kunnen vasthouden. Daarmee hebben de elektrolyten dezelfde capaciteit als de gebruikelijke alternatieven.

Korte levensduur

Het onderzoeksteam slaagde er twee jaar terug al in om elektrolyten op waterbasis te maken, maar deze tastte de elektroden in een batterij aan. Het nieuwe model heeft een speciale coating, waardoor dit niet langer het geval is.



Het nieuwe smartphone-onderdeel heeft wel een kortere levensduur dan normaal het geval is. Een batterij met de speciale elektrolyten kan slechts 70 keer worden opgeladen, terwijl gangbare telefoonbatterijen meer dan 500 keer volgeladen kunnen worden.