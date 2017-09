'Siri op nieuwe iPhone mogelijk te activeren met aan-/uit-knop'

Dat ontdekte ontwikkelaar Guilherme Rambo. In een tweet zegt hij aanwijzingen voor een dergelijke optie te hebben gevonden in code die hij onderzocht. In de huidige iPhones is Siri te activeren met de thuisknop en door "hé Siri" te zeggen. De activitie van de assistent via spraak blijft waarschijnlijk bestaan.

De jubileumeditie van de iPhone, die volgens geruchten de iPhone X of iPhone Edition gaat heten, wordt waarschijnlijk tijdens een evenement van Apple op 12 september aangekondigd. De telefoon zou geen thuisknop meer hebben, maar een dunne softwarebalk onderin het scherm krijgen, vergelijkbaar met het dock van macOS. Verder komt er een OLED-scherm in het nagenoeg randloze model.

Ook zouden er twee hernieuwde versies van de iPhone 7 en 7 Plus gepresenteerd worden. Deze telefoons krijgen de namen iPhone 8 en 8 Plus.