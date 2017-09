'Nieuwe iPhone met OLED-scherm heet iPhone X of iPhone Edition'

Een ingewijde uit de telecomsector meldt tegenover iCulture dat het apparaat de iPhone X gaat heten. De 'X' in de naam zou het tienjarige jubileum benadrukken. In Romeinse cijfers staat X voor tien. 9to5Mac meldt echter op basis van eigen bronnen dat het toestel bekend gaat staan als de iPhone Edition.

De nieuwe iPhone zou een 5,8 inch-scherm krijgen. Volgens geruchten zit er ook gezichtsherkenning in het toestel. Verder zou de homeknop vervangen worden door een softwarebalk, vergelijkbaar met die op een iPad. Het toestel zou volgens eerdere berichten 999 dollar gaan kosten.

Beide websites zijn het wel eens over de namen van de herziene versies van de iPhone 7 en 7 Plus. Deze zouden echter geen iPhone 7s en 7s Plus gaan heten, maar gepresenteerd worden als de iPhone 8 en iPhone 8 Plus. Hier is echter nog vrij weinig over bekend.

Volgens de ingewijde zit Nederland bij de eerste landen waar de nieuwe smartphones beschikbaar worden. Op 12 september worden ze aangekondigd. Volgens iCulture zijn de toestellen vanaf 15 september te reserveren, de levering start op 22 september.

