LG onthult V30-smartphone met groter OLED-scherm

Dat deed het bedrijf op technologiebeurs IFA in Berlijn.

De V30 is met zijn 6 inch een slag groter dan de LG G6 van eerder dit jaar, die een 5,7 inch-scherm bevat. Het nieuwe 6 inch-scherm heeft een resolutie van 2880 bij 1440 pixels. Het is de eerste LG-telefoon met een OLED-scherm.

De V30 heeft ook dunnere schermranden aan de boven- en onderkant. Het geheel van de telefoon is hierdoor ondanks het grote scherm relatief compact.

Geen tweede scherm

Eerdere modellen in de V-serie hadden een tweede scherm bovenop het toestel. Bij de V30 ziet de smartphonemaker daar van af. In plaats daarvan heeft de interface van het toestel een zwevende balk met extra informatie.

In de V30 zit Hi-Fi Quad DAC-chip die de geluidskwaliteit van de telefoon regelt. Hiermee kan het toestel digitale filters over muziek plaatsen, of bepaalde presets opslaan.

Camera's

Achterop het toestel zitten twee camera’s: een 16 megapixel-camera en een camera met groothoeklens van 13 megapixels. Een nieuwe videomodus verandert de kleuren van de camera's automatisch naar instellingen die in bioscoopfilms worden gebruikt.

Een nieuwe zoomfunctie laat gebruikers tikken op een onderwerp, waarna de smartphone hier automatisch op inzoomt.

Stof- en waterwerend

De smartphone bevat een Qualcomm Snapdragon 835-chip, 64GB opslag en een 3.300mAh-accu. Het toestel is volgens LG IP68-gecertificeerd, wat betekent dat hij water- en stofwerend is.

LG verkoopt de V30 vanaf 21 september in Zuid-Korea. In Nederland zal hij ergens in het vierde kwartaal van 2017 verschijnen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.