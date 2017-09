OV-chipkaart op smartphone stijgt naar 5.400 gebruikers

Daarmee staat het totaal eind augustus op 5.400 gebruikers, meldt staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in reactie op Kamervragen van SP-kamerlid Cem Laҫin.

Laҫin vraagt de staatssecretaris of de app 'OV-chip mobiel' is geflopt. Dit in reactie op de gebruikscijfers die eind juli naar buiten kwamen. Toen had de app 4.700 gebruikers.

Directeur Arco Groothedde van Translink, het bedrijf dat de ov-chipkaart maakt, noemde dat toen in het AD "dik balen". De introductieperiode verliep volgens Groothedde "waardeloos".

Niet alleen het aantal gebruikers viel toen tegen, ook werd de app gemiddeld minder dan vijf keer gebruikt. Staatssecretaris Dijksma zegt nu dat de proef 'niet vlekkeloos is verlopen'.

1,2 miljoen euro

De proef met OV-chip mobiel ging eind mei van start, en heeft plaats voor tienduizend gebruikers. Die gebruikers moesten dan wel een geschikt Android-toestel en een geschikt simkaart van Vodafone of KPN hebben.

Voor KPN-gebruikers werd de proef na een week door problemen al tijdelijk stilgelegd. Pas na de zomer wordt de ondersteuning van KPN mogelijk weer ingeschakeld, waardoor de proef momenteel alleen voor Vodafone-gebruikers toegankelijk is.

Volgens Dijksma heeft Translink 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in de proef, en hebben ook de telecombedrijven en OV-bedrijven investeringen gedaan.

Daarnaast heeft Translink 2,4 miljoen geïnvesteerd in een proef met ov-inchecken met een bankpas. Die proef start eind dit jaar in trams in Den Haag.