Rechtszaak tegen Apple om gebrek aan automodus iPhone verworpen

De familie van het 20-jarige slachtoffer had Apple aangeklaagd, omdat het bedrijf niet voldoende zou doen om ongelukken in het verkeer te voorkomen. Volgens de aanklagers zou Apple een speciale automodus verplicht moeten stellen.

Een rechter in Californië ging niet mee in die argumentatie en heeft de rechtszaak voorlopig verworpen, meldt Ars Technica dinsdag. Er is volgens de rechter geen sprake van een zorgplicht voor Apple.

De aanklagers krijgen nog een kans om te bepleiten waarom de rechtszaak toch door moet gaan.

Patent

De familie van het dodelijke slachtoffer beroept zich op een patent van Apple op een automodus. Daarin wordt omschreven hoe een smartphone automatisch vergrendeld zou kunnen worden als de gebruiker achter het stuur zit. De technologie uit het patent is nog nooit daadwerkelijk in een iPhone verwerkt.

Wel heeft Apple al te maken gekregen met verschillende andere Amerikaanse rechtszaken rond dit patent en het gebrek aan een automodus in de huidige iPhones. In iOS 11, de versie van het iPhone-besturingssysteem die in de herfst verschijnt, zit wel een functie die de telefoon automatisch op de 'niet storen'-modus zet tijdens het autorijden.