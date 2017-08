'Nieuwe iPhone met OLED-scherm gaat 999 dollar kosten'

Dat meldt The New York Times op basis van ingewijden. De krant spreekt over een 'premium model'. Analisten spraken voor deze smartphone eerder over prijzen vanaf 1.000 of zelfs 1.200 dollar. Een Europese prijs is niet bekend.

De ingewijden zeggen verder dat de telefoon draadloos opgeladen kan worden en gezichtsherkenning krijgt. Volgens eerdere geruchten zou de gezichtsherkenning zelfs werken als de telefoon plat op tafel ligt.

De nieuwste telefoon in de iPhone-lijn zou verder een vrijwel randloos scherm krijgen. Verder wordt het het eerste toestel van Apple met een oled-scherm en de eerste zonder thuisknop onder het scherm. In plaats daarvan komt er een virtuele thuisknop.

Wanneer de telefoon precies verschijnt, is nog niet bekend.