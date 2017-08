'HTC wil zichzelf in de verkoop zetten'

Het bedrijf heeft moeite te concurreren met branchegenoten en onderzoekt de opties waarbij het zichzelf mogelijk in de etalage zet, aldus bronnen rond het bedrijf tegenover Bloomberg.

Ook worden de opties rond het afsplitsen of verkopen van de virtualreality-praktijken van het bedrijf. Het is overigens niet zeker of het daadwerkelijk zo ver zal komen.

HTC zag de afgelopen jaren zijn marktwaarde verdampen tot 1,8 miljard dollar. Dat was vijf jaar eerder nog het viervoudige van dat bedrag. Het marktaandeel van HTC op de smartphonemarkt is momenteel minder dan 2 procent.

HTC werd opgericht in 1997. In 2002 sloot het een overeenkomst met Microsoft voor het maken van telefoons met Windows als besturingssysteem. Daarna werd het één van 's werelds belangrijkste spelers op de markt voor mobieltjes. In 2008 was HTC verantwoordelijk voor de eerste Android-telefoon.