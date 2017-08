'HTC overweegt verkoop VR-divisie Vive'

Dat vertellen bronnen bekend met de plannen aan Bloomberg. Er zou ook worden gekeken of Vive een zelfstandig bedrijf kan worden, dat deels in handen is van HTC. HTC zou met onder andere Google in gesprek zijn over de mogelijke toekomst van Vive.

Een volledige verkoop van moederbedrijf HTC zou moeilijk zijn, omdat er weinig grote partijen zijn waar de smartphonemaker goed op aansluit. Er wordt daarom vooral over Vive worden gesproken.

Door Vive een eigen bedrijf te maken en de aandelen te delen met een andere partij, zou het volgens de bronnen wellicht makkelijker zijn om een geïnteresseerde partij te vinden. De ingewijden benadrukken dat de gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden. HTC zou er alsnog voor kunnen kiezen om helemaal niks te doen.

Verdampen

HTC zag de afgelopen jaren zijn marktwaarde verdampen tot 1,8 miljard dollar. Dat was vijf jaar eerder nog het viervoudige van dat bedrag. Het marktaandeel van HTC op de smartphonemarkt is momenteel minder dan 2 procent.

HTC werd opgericht in 1997. In 2002 sloot het een overeenkomst met Microsoft voor het maken van telefoons met Windows als besturingssysteem. Daarna werd het één van 's werelds belangrijkste spelers op de markt voor mobieltjes. Inmiddels domineren Apple en Samsung de markt voor dure telefoons, terwijl het middensegment en de budgetmarkt worden beheerst door Chinese bedrijven zoals Huawei.