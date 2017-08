'Nieuwe Google Pixel-telefoons op 5 oktober onthuld'

Dat stelt althans Twitter-gebruiker Evan Blass, die regelmatig betrouwbare informatie over onaangekondigde smartphones naar buiten brengt.

Volgens Blass zullen de Pixel-smartphones gebruikmaken van een Snapdragon 836-chip van Qualcomm. Dat is een licht verbeterde versie van de Snapdragon 835 die in het voorjaar in diverse topsmartphones werd verwerkt.

Google presenteerde vorig jaar de Pixel en Pixel XL, die vooralsnog niet in Nederland zijn uitgebracht. Het is onduidelijk of de tweede generatie van de smartphones hier wel in de winkels zal liggen.

Met het besturingssysteem Android is Google al lange tijd een invloedrijke partij op de smartphonemarkt, maar het bedrijf maakte vorig jaar pas zijn eerste eigen smartphones. Vermoedelijk zijn er slechts een miljoen exemplaren van de Pixels verkocht, een zeer klein aantal vergeleken met de verkopen van giganten als Apple en Samsung.

Pixel 2

Onlangs bleek uit documenten van de Amerikaanse communicatiewaakhond FCC dat de Pixel 2 wordt voorzien van knijpbediening, net als de HTC U11. HTC produceert de telefoons namens Google, al is de zoekgigant verantwoordelijk voor het ontwerp en de software.

Naar verluidt krijgen de Pixel-telefoons geen koptelefooningang, en worden ze standaard voorzien van 64 gigabyte aan opslagruimte. Verdere details ontbreken nog. Zo is het schermformaat onduidelijk.