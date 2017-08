Samsung onthult Galaxy Note 8 van 999 euro

De telefoon werd gepresenteerd tijdens een evenement in New York. Hij is met een 6,3 inch-scherm iets groter dan de Galaxy S8+ van eerder dit jaar, die een 6,2 inch-display bevat.

Het ontwerp van de Note 8 is vergelijkbaar met de eerder dit jaar verschenen Galaxy S8. De randen van het scherm zijn kleiner gemaakt, waardoor er sprake is van een bijna randloos ontwerp.

Stylus

Onderin de Note 8 zit een stylus, die met een klik kan worden losgemaakt. Het is hiermee mogelijk om op het scherm te tekenen of schrijven. Volgens Samsung heeft de pen 4096 drukpunten. Eerdere Note-telefoons werden ook van een stylus voorzien.

Het 6,3 inch-scherm is volgens Samsung ideaal om twee apps naast elkaar te tonen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een muziekapp en navigatiedienst naast elkaar te gebruiken.

Hardware

Het toestel bevat een 64-bits octacore-processor en 6GB werkgeheugen. De 64GB opslag kan met een microSD-kaart worden uitgebreid.

Achterop de telefoon zitten een telelens en een groothoeklens. Met beide lenzen wordt een foto gemaakt, waar de gebruiker uit kan kiezen. Ook is de camera in staat om een portretfoto met gesimuleerde scherptediepte te maken.

Note 7

Het is drie jaar geleden sinds voor het laatst een Note-telefoon in Nederland werd uitgebracht. Samsung wilde de Note 7 op de Nederlandse markt introduceren, maar het toestel werd teruggeroepen om brandproblemen voordat hij hier werd verkocht. De Note 5 sloeg Nederland over.

De nieuwe Note 8 zal vanaf 15 september in Nederland worden verkocht voor 999 euro. Hij wordt aangeboden in de kleuren zwart, blauw en goud. Buiten Europa is het toestel ook in het grijs beschikbaar.