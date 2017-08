Google brengt Android Oreo officieel uit

Dat maakte de techgigant maandagavond bekend tijdens een presentatie.

Oreo was al geruime tijd beschikbaar als testversie, bedoeld voor appontwikkelaars om hun applicaties op aan te passen. De officiële versie is aanvankelijk enkel beschikbaar voor Googles recente Nexus- en Pixel-apparaten. De twee Pixel-modellen van vorig jaar zijn in Nederland nooit officieel uitgebracht.

In een later stadium wordt Android Oreo ook naar toestellen van andere smartphonefabrikanten worden uitgerold. Zij moeten de zogeheten schil die zij op eigen smartphones meeleveren eerst aanpassen aan de nieuwe versie van Android. Dit proces zou met Oreo wel sneller kunnen gaan volgens Google, omdat het de onderliggende architectuur van Android heeft aangepast om het fabrikanten makkelijker te maken.

De nieuwe Android-versie moet qua nieuwe functionaliteit vooral op de achtergrond verbeteringen aanbrengen aan het besturingssysteem, met name op het gebied van snelheid en veiligheid. Om malafide software tegen te gaan voegde Google ook een eigen virusscanner toe aan Android, Google Play Protect genaamd.

Daarnaast wordt het accugebruik van apps die op de achtergrond draaien ingeperkt. Ook tonen apps met notificaties voortaan een bolletje zoals bij iOS en ondersteunt Android Oreo zogeheten 'picture-in-picture'. Hiermee kan het beeld van een app worden verkleind en in een hoek van het scherm worden gezet terwijl een andere app actief is.

Eerder werd al bekend dat Android-gebruikers in versie 8 meer controle zouden krijgen over hun notificaties. Notificaties van apps zijn in de nieuwe versie in te delen in verschillende kanalen, waarna per kanaal is in te stellen of de telefoon geluid maakt, trilt of juist niets doet.