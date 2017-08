'iPhone 7 was afgelopen kwartaal meest verkochte smartphone'

Dat blijkt uit marktonderzoek uitgevoerd door Strategy Analytics.

De iPhone 7 werd in het afgelopen kwartaal 16,9 miljoen keer verscheept, gevolgd door de iPhone 7 Plus met 15,1 miljoen exemplaren. Daarmee kwamen er in totaal 32 miljoen iPhones op de markt in het vorige kwartaal.

Op de derde en vierde plek staan de Samsung Galaxy S8 en S8+, die gezamelijk 19,2 miljoen keer zijn verscheept. Daarbij was de gewone S8 met 10,2 miljoen exemplaren het populairst, gevolgd door de S8+ met 9 miljoen verscheepte toestellen.

360 miljoen telefoons

In totaal zouden alle smartphonefabrikanten in het vorige kwartaal 360,4 miljoen smartphones naar winkels hebben verscheept. Dat aantal ligt hoger dan een jaar eerder, toen volgens de onderzoekers 341,5 miljoen toestellen werden verstuurd.

De iPhone had afgelopen kwartaal een marktaandeel van 8,9 procent, terwijl Samsung's telefoon 5,3 procent bemachtigde. Het is onduidelijk in hoeverre het aantal nieuwe iPhones en Galaxy-telefoons in het afgelopen kwartaal is gegroeid ten opzichte van vorig jaar, omdat de onderzoekers eerder niet keken naar individuele toestellen.