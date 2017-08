Nieuwe Android-smartphone Nokia 8 krijgt dubbele cameralens

Dat meldt HMD Global woensdag. De Nokia 8 is het eerste topmodel in de nieuwe Nokia-serie die werkt met de meest recente versie van Android.

De smartphone kan zich qua specificaties meten met andere topmodellenop de markt. De Nokia 8 heeft een Qualcomm Snapdragon 835-processor, 4GB RAM en 64GB aan opslagruimte. Verder heeft het toestel een 5,3-inch display met een resolutie van 2.560 bij 1.440 pixels en een 3.090mAh-accu.

Dubbele camera

De telefoon biedt aan de voor- en achterkant camera's van Zeiss. Beiden zijn voorzien van 13-megapixel sensoren. Op de achterzijde heeft het toestel een dubbele cameralens. De Nokia 8 krijgt een zogeheten 'Bothie'-modus, waarmee beide camera's tegelijk beelden opnemen. Deze kunnen live uitgezonden worden via Facebook en YouTube.

De Nokia 8 is ook voorzien van Ozo Audio. De naam Ozo was eerder te vinden in camera's om in 360 graden te filmen. Met de audio-versie neemt de telefoon geluid op in 360 graden, zodat kijkers het geluid daadwerkelijk vanuit verschillende kanten horen.

Schermranden

In tegenstelling tot enkele andere toptelefoons op de markt biedt de Nokia 8 geen scherm dat doorloopt tot in de randen van de behuizing. Verder heeft de Nokia 8 een fysieke thuisknop met vingerafdrukscanner onder het scherm. Er is ook een usb-c-aansluiting en een opening voor een koptelefoon aanwezig.

De Nokia 8 komt in september op de markt voor 599 euro. De telefoon verschijnt met een glanzend blauwe en koperen achterkant. Ook komen er matte varianten in de kleuren blauw en grijs.