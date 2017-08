Knijpbediening voor nieuwe Pixel-smartphone bevestigd

Dat blijkt uit documentatie die is gepubliceerd door de FCC, de Amerikaanse communicatiewaakhond die aankomende smartphones controleert, meldt Android Police.

Hieruit valt onder meer op te maken dat het bij de FCC ingediende toestel op een versie van het aankomende Android 8.0 draait, 64 gigabyte aan opslagruimte heeft en een Snapdragon 835 of 836 als processor huist.

De knijpbediening wordt bevestigd door een vermelding hiervan in de systeeminstellingen. Onder de optie 'Talen, input en gebaren' staat dat de functie 'Active Edge' aan staat en dat hiermee de slimme spraakassistent Assistant kan worden geactiveerd door te knijpen.

Bij HTC's U11-smartphone heette de knijpbediening Edge Sense. Door in de zijkanten van de telefoon te knijpen, konden apps of functies worden gestart.

Geruchten

Voorgaande geruchten over de nieuwe Pixel en Pixel XL meldden dat beide modellen een knijpfunctionaliteit krijgen. De grotere Pixel XL zou echter gemaakt worden door LG.

Verder zou op beide modellen de koptelefoonaansluiting ontbreken. Ook zou zowel de Pixel als de Pixel XL dikke randen hebben boven en onder het scherm, in tegenstelling tot veel concurrenten. De nieuwe modellen verschijnen naar alle waarschijnlijkheid in oktober. Of ze ook in Nederland worden uitgebracht, is niet duidelijk. De eerste Pixel en Pixel XL verschenen hier niet.