'iPhone 8 verschijnt zonder vertraging naast iPhone 7S'

Dat zegt de doorgaans goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo in een rapport dat AppleInsider in handen heeft. Kuo weet op basis van bronnen in de productieketen vaak juiste uitspraken te doen over functies en verschijndata van nieuwe Apple-producten.

Volgens Kuo wordt de iPhone 8 half september in massaproductie genomen. Nog dit kwartaal zou Apple 2 tot 4 miljoen exemplaren van het toestel laten produceren.

Daarmee zou het toestel bij verschijning wel in beperkte oplage verkrijgbaar zijn. Naar verwachting zullen de nieuwe iPhones eind september en dus aan het einde van het derde kwartaal verkrijgbaar zijn, zoals de afgelopen jaren steeds het geval was met nieuwe iPhones.

50 miljoen stuks

Door de productie daarna op te voeren, zou Apple nog dit kalenderjaar 45 tot 50 miljoen exemplaren van de iPhone 8 willen produceren.

Naast de nieuwe iPhone 8 komt Apple naar verwachting ook met een iPhone 7S en 7S Plus. Kuo verwacht dat Apple dit jaar 35 tot 38 miljoen exemplaren van de 7S laat produceren, en 18 tot 20 miljoen stuks van de 7S Plus.

In tegenstelling tot de iPhone 8 zouden de 7S en 7S Plus al in massaproductie zijn genomen. Alledrie de toestellen komen volgens Kuo in drie kleuren beschikbaar: zwart, zilver en goud.

iPhone 8

De iPhone 8 krijgt volgens hardnekkige geruchten en uitgelekte foto's een vrijwel randloos scherm. Het wordt de eerste iPhone met een oled-scherm, en de eerste zonder thuisknop onder het scherm.

In plaats daarvan zou de iPhone 8 een virtuele thuisknop krijgen, zoals veel Android-toestellen al jaren hebben. Mogelijk komt de vingerafdruk op de iPhone 8 te vervallen, en krijgt het toestel als identiteitscontrole een geavanceerde 3d-scanner bovenaan het scherm.

De iPhone 8 zou een 5,8 inch scherm krijgen, maar door de smalle schermranden zou het formaat van het toestel kleiner zijn dan de iPhone 7 Plus met 5,5 inch scherm.

Mogelijk krijgt de iPhone 8 een flink hogere prijs dan de twee andere toestellen, die naar verwachting even duur worden als de huidige iPhones nu zijn. Analisten spreken van prijzen vanaf 1.000 of zelfs 1.200 dollar.