Rechter vindt bedienen smartphone in autohouder hetzelfde als vasthouden

Dat oordeelt de rechter in een zaak waarin de veroordeelde in beroep ging. De bestuurder kreeg eerder dit jaar een boete opgelegd voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

De veroordeelde bepleitte zijn telefoon altijd in een houder op het dashboard te gebruiken. Volgens de rechter moet het begrip "vasthouden" echter veel ruimer worden uitgelegd als het gaat om telefoons in de auto.

Afleiding

Zo valt het vastklemmen van een telefoon tussen oor en schouder of tussen een hoofddoek ook al onder het vasthouden van het toestel, en is daarmee net zo strafbaar. Een telefoon mag volgens de wet enkel hands-free worden bediend, bijvoorbeeld via een spraakassistent.

De rechter vindt dat ook bij gebruik van een telefoon in een autohouder nog maar één hand vrij is voor het besturen van de auto. Bovendien is volgens de rechter niet uit te sluiten of de bestuurder WhatsApp of sociale media gebruikte. Dat zou de bestuurder nog verder afleiden van de verkeerssituatie, en meer betrekken bij het bedienen van zijn telefoon.

Daarmee gaat de rechter mee in de beslissing van de officier van justitie om een boete op te leggen. Op basis van wat de politie heeft gezien, legde die een boete van 239 euro op voor het vasthouden van een telefoon. De politie zag de bestuurder zijn telefoon in de autohouder gebruiken.