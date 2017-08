Sharp onthult nagenoeg randloze smartphone

De Sharp Aquos 2 werd tijdens een evenement in China onthuld. Het is nog niet bekend of het toestel ook op de westerse markt verkocht zal worden. De telefoon wordt verkocht vanaf omgerekend 315 euro.

Smartphonemakers Samsung en LG brachten eerder al telefoons met dunnere schermranden op de markt. De Aquos 2 gaat een stap verder, door de telefoon bijna randloos te maken. Alleen aan de onderkant zit een iets dikkere bezel, vermoedelijk voor de aansluitpunten van het scherm.

Aan de bovenkant van de telefoon zit een kleine inkeping van het scherm, waardoor de selfiecamera op de gebruikelijke plek getoond kan worden.

Twee versies

Er worden in China twee versies van de telefoon aangekondigd, met respectievelijk een Snapdragon 630 of 660-processor en 4 of 6 gigabyte aan werkgeheugen.

In oktober 2016 demonstreerde Sharp al de schermtechnologie die in de Aquos 2 wordt gebruikt. De Chinese fabrikant Xiaomi toonde ook een telefoon die op vergelijkbare wijze werkt.