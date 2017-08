Mobiel dataverbruik in Nederland met 63 procent gestegen

Dat blijkt uit de Telecommonitor 2016 van de Autoriteit Consument & Markt.

In heel 2016 werd er in totaal 185 miljard MB verbruikt, aldus het onderzoek. In 2015 was dat nog 113 miljard MB. De hoeveelheid verstuurde SMS-berichten is volgens de Autoriteit Consument & Markt afgenomen.

Dataverbruik neemt inmiddels al meerdere jaren toe. De onderzoekers spreken van een stijging van 500 procent vergeleken met 2013. Uit kwartaalcijfers eerder dit jaar bleek al dat mobiel dataverbruik in Nederland was gegroeid.

De Autoriteit Consument & Markt veronderstelt dat consumenten steeds grotere internetbundels afsluiten. Er zouden in Nederland ook meer verbindingen worden gebruikt door internet of things-apparaten. In 2016 waren hier 4 miljoen speciale simkaarten voor in Nederland actief.