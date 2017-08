'Ook Galaxy S9 krijgt geen vingerafdrukscanner in scherm'

Dat voorspellen analisten van KGI in een nieuw rapport, waar 9to5Google over schrijft. KGI heeft doorgaans goede bronnen in de productieketen van smartphonemakers.

Naar verluidt wilde Apple de vingerafdrukscanner op zijn iPhone 8 in het scherm verwerken, maar is dat uiteindelijk niet gelukt. Het bedrijf zou daarom vertrouwen op gezichtsherkenning. De Touch ID-vingerscanner verdwijnt, omdat hiervoor onder het nagenoeg randloze scherm geen ruimte meer is.

Door de vertraging bij Apple zou ook Samsung hebben besloten om de introductie van de nieuwe functie te vertragen. Bij de Galaxy S9 zou de nadruk worden gelegd op een verbeterde irisscanner en een dubbele camera. Pas op de Galaxy Note 9, die moet verschijnen in de herfst van 2018, zou de vingerafdrukscanner in het scherm zitten.

Printplaat

Volgens bronnen van het Zuid-Koreaanse ET News gaat de Galaxy S9 voor het eerst gebruikmaken van een nieuw soort printplaat, dat zorgt voor een efficiëntere indeling van onderdelen als de processor, werkgeheugen en opslagchip. Daardoor zou er meer ruimte vrijkomen voor andere onderdelen als de batterij.

Later deze maand introduceert Samsung de Galaxy Note 8, die in uitgelekte afbeeldingen ook een dubbele camera heeft. Ook dit toestel zou worden ontgrendeld met gezichtsherkenning.

Samsung houdt op 23 augustus een evenement om de nieuwe smartphone aan te kondigen. De Galaxy S9 verschijnt vermoedelijk in de lente van 2018.