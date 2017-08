'Google Pixel 2 krijgt geen koptelefoonaansluiting'

Dat blijkt uit een foto die gelekt is aan Venturebeat. De Pixel XL 2 krijgt volgens eerdere geruchten juist een scherm met zeer dunne randen.

Een verschil met de Pixel is echter wel dat de glazen achterkant kleiner is geworden. De vingerafdruksensor zit daardoor niet meer in het glazen, maar in het kunststof gedeelte van het toestel. Verder krijgt de Pixel 2 geen dubbele camera, zo is op de foto te zien.

Volgens een eerder gerucht wordt de telefoon voorzien van speciale knijpbediening. Door in de behuizing van het toestel te knijpen, wordt de virtuele assistent van Google geactiveerd. Een vergelijkbaar knijpsysteem zit in de HTC U11.

Gelekte foto van Pixel 2

LG

De Pixel 2 zou net als zijn voorganger door HTC worden geproduceerd. De grotere variant, de Pixel XL 2, wordt echter door LG gemaakt.

De eerste Pixel-telefoon werd afgelopen oktober geïntroduceerd. De telefoon is tot op heden niet officieel in Nederland te verkrijgen. Wanneer de tweede Pixel wordt aangekondigd, is nog niet bekend.