Maker Essential Phone belooft levering binnen enkele weken

Dat blijkt uit een e-mail van Rubin naar deze klanten, in handen van onder meer The Verge.

De Essential Phone, een high-end Android-smartphone met een nagenoeg randloos scherm, zou oorspronkelijk in de in de loop van juni verschijnen, maar de levering liep vertraging op.

In de e-mail stelt Rubin dat klanten "misschien ongeduldig worden", maar dat zij er "zeker van kunnen zijn dat ze het apparaat binnen enkele weken in handen hebben."

Het toestel verschijnt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten, maar volgens geruchten wordt de Essential Phone in een later stadium ook in onder meer Europa uitgebracht. Wanneer dat zou zijn, is nog niet bekend.

De telefoon bevat ook een magnetische aansluiting waaraan bepaalde accessoires kunnen worden gekoppeld, zoals een 360 graden-camera.