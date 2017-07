Pas 4.700 mensen reisden met ov-chipkaart op smartphone

Directeur Arco Groothedde van Translink, het bedrijf dat de ov-chipkaart maakt, noemt dat vrijdag in het AD "dik balen". Hij omschrijft de beginperiode van de mobiele ov-chipkaart ook als "waardeloos". De eerste klanten gebruikten de mobiele ov-chipkaart gemiddeld minder dan vijf keer per persoon.

Er speelden al direct veel technische problemen bij het aanmaken van een mobiele ov-chipkaart. Klanten moesten daarvoor veel verschillende stappen ondernemen, en het proces werd voor KPN-klanten helemaal stilgelegd.

In de toekomst zullen zij wel weer gebruik kunnen maken van de app, zegt Groothedde. Na de zomer wordt bepaald wanneer dat precies zal gebeuren.

"We staan ook open voor feedback. Kom vooral langs als je denkt dat het eenvoudiger kan!", aldus een woordvoerder vrijdag.

Het woord flop wil zij niet in de mond nemen, wel erkent ze dat de app wellicht te snel is ingevoerd. "We hadden het beter een bètaversie kunnen noemen die nog in ontwikkeling is. Voor ons is het nu 'learning by doing' geworden. Maar de mensen die er al mee reizen zijn hartstikke enthousiast."

Al eind 2015 startten verschillende telecomproviders test met de mobiele ov-chipkaart. Eigenlijk moest de dienst in 2016 landelijk worden uitgerold, maar dat lukte niet.