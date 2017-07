Moto Z2 Play vanaf begin augustus te koop in Nederland

Dat maakt Motorola maandag bekend.

Er is nog geen exacte datum gecommuniceerd, maar vanaf 6 augustus is het niet meer mogelijk om het toestel voor te bestellen.

De Moto Z2 Play komt voor 449,99 euro in de winkels te liggen en is net als zijn voorganger uit te breiden met verschillende modules, zoals een gamepad, een speakermodule en een extra accu. Deze modules zijn echter niet meteen beschikbaar in Nederland. Wanneer de aparte modules in de verkoop gaan, is niet bekend.

De Z2 Play heeft een 5,5 inch AMOLED-scherm met een full HD-resolutie. Het toestel huist een Snapdragon 626-processor en maximaal 4GB werkgeheugen. De camera op de achterkant heeft een sensor met 12 megapixels, die op voorkant heeft 5 megapixels. De Z2 Play bevat daarnaast een 3.000mAh-accu.